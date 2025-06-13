Інтерфакс-Україна
Події
14:33 13.06.2025

Посадовець Держцентру радіочастот "переплатив" за принтери понад 1,4 млн грн

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Посадовцю державного підприємства "Український державний центр радіочастот" повідомлено про підозру у службовій недбалості: при закупці принтерів було переплачено 1,4 млн грн, повідомляє Київська міська прокуратура.

"За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури повідомлено про підозру начальнику відділу державних закупівель ДП "Український державний центр радіочастот" у неналежному виконанні своїх службових обов‘язків, що спричинило збитків на понад 1,4 млн грн (ч. 2 ст. 367 КК України)", - йдеться в повідомленні прокуратури в телеграм-каналі в п'ятницю.

Встановлено, що у вересні 2023 державне підприємство та приватна компанія уклали договір на постачання принтерів та комплектуючих до них на суму 4,1 млн грн.

"За даними слідства, посадовець при розробленні та затвердженні тендерної документації належним чином не організував вивчення середньоринкових цін на відповідні товари, що призвело до закупівлі принтерів за завищеною ціною", - зазначають в прокуратурі.

Таким чином, згідно з повідомленням прокуратури, фактично за кожен принтер переплатили близько 10 тис. грн.

"Проведеними експертизами встановлено, що загальна вартість закуплених товарів завищена на 1,4 млн грн", - вказано в повідомленні.

Теги: #махінації #принтер

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