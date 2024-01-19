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12:24 19.01.2024

"Гібридні" системи ППО проєкту FrankenSAM не далекобійні, але ними можна прикривати інфраструктурні та військові об'єкти - Ігнат

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"Гібридні" системи ППО проєкту FrankenSAM не далекобійні, але ними можна прикривати інфраструктурні та військові об'єкти - Ігнат

"Гібридні" системи протиповітряної оборони проєкту FrankenSAM не є далекобійними, але ними можна прикривати локально об'єкти критичної інфраструктури та військові об'єкти, повідомив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

"Ці системи, про які ми зараз говоримо, цього проєкту, вони не є такими далекобійними. Можуть працювати десь до 15 кілометрів, здається, плюс-мінус. Тому розраховувати на те, що ми можемо збивати на далеких відстанях, не доводиться. Але прикривати ними локально об'єкти критичної інфраструктури, військові об'єкти або щось інше - чому б ні", - сказав він в ефірі телемарафону.

Ігнат наголосив, що українські сили використовуватимуть усе, що можливо. Також це передбачає "невелику модернізацію", ПЗРК, як це наразі роблять мобільні вогневі групи.

"Оснащення їх тепловізійним обладнанням, щоб збільшити показник збиття з ПЗРК ворожих цілей", - пояснив речник.

17 січня міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін повідомив про перше успішне використання в ніч на середу "гібридної" ППО проєкту FrankenSAM - було збито російський "Шахед".

Теги: #ігнат #frankensam

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