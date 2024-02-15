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11:53 15.02.2024

Ігнат: Сьогодні особлива увага має бути до повітряних тривог, не виключені ворожі дії після знищення їхнього десантного корабля

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Ігнат: Сьогодні особлива увага має бути до повітряних тривог, не виключені ворожі дії після знищення їхнього десантного корабля

Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат наголосив на важливості підвищеної уваги сьогодні до повітряних тривог через знищення російського великого десантного корабля "Цезарь Куников", за що супротивник, імовірно, "намагатиметься мститися."

"Наразі у нас тривога, пов'язана зі зльотом МіГ-31к з аеродрому "Саваслейка". Поки що інформація про один борт, але хотів би пояснити, що сьогодні особлива увага має бути до повітряних тривог", - сказав Ігнат в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що ворог зазнав учора серйозних іміджевих і військових втрат - потоплення великого десантного корабля "Цезарь Куников".

"Знаючи росіян, які хочуть показати своєму народові, як вони помстилися, вже, напевно, транслюють картинки сьогоднішньої атаки, що вони помстилися й уражене у нас все на світі в Україні. Тому не виключені й подальші ворожі дії, подальші провокації. Тому дотримуйтеся попереджень наших", - наголосив спікер.

 

Теги: #попередження #пояснення #ігнат

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