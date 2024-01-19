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11:34 19.01.2024

Українці можуть замовити доставку водійського посвідчення вже з 17 країн Європи - глава МВС

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Українці можуть замовити доставку водійського посвідчення вже з 17 країн Європи - глава МВС

МВС України розширює перелік країн, проживаючи в яких, українці можуть замовити міжнародну доставку водійського посвідчення, зазначає міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Українці можуть замовити міжнародну доставку посвідчення водія вже у 17 країнах Європи. Сьогодні запускаємо цю послугу для наших громадян у Болгарії, Франції, Нідерландах, Туреччині та Австрії", - повідомив Клименко у п'ятницю в телеграм-каналі.

За його словами, за майже три місяці роботи сервісу з міжнародної доставки посвідчень надійшло вже близько 3 тисяч заявок на виготовлення водійських документів.

"Найбільший попит - у Польщі", - уточнив глава МВС.

Він додав, що замовлення можна зробити за кілька кліків. "Міжнародна доставка здійснюється у терміни близько 15 днів. Це одна з найпопулярніших сервісних послуг МВС за кордоном, тому ми постійно працюємо над розширенням списку країн, де вона буде доступна", - підсумував Клименко.

 

Теги: #клименко #мвс #водійське_посвідчення

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