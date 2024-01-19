Події

07:16 19.01.2024

За добу було 127 бойових зіткнень, росіяни 44 рази атакували на авдіївському напрямку

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За добу було 127 бойових зіткнень, росіяни 44 рази атакували на авдіївському напрямку

За минулу добу на фронті відбулося 127 бойових зіткнень, зокрема росіяни 44 рази атакували на авдіївському напрямку, повідомляє Генштаб Збройних сил України у зведенні станом на 06.00 п'ятниці.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону на Бєлгородщині.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському напрямку нашими захисниками відбито 18 атак ворога поблизу населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Табаївка, Берестове Харківської області.

На лиманському напрямку нашими захисниками відбито 15 атак ворога біля Тернів, Ямполівки на Донеччині та ще 8 атак поблизу Серебрянського лісництва, Білогорівки на Луганщині.

На бахмутському напрямку наші воїни відбили 2 атаки противника неподалік Богданівки Донецької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Так, Сили оборони минулої доби відбили 27 атак ворога у Новокалинового, Новобахмутівки, Авдіївки та ще 17 атак біля Первомайського і Невельського на Донеччині.

На мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога поблизу Красногорівки, Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 15 атак.

На шахтарському напрямку нашими захисниками відбито 4 атаки противника на захід від Старомайорського та на південь від Урожайного Донецької області.

На запорізькому напрямку українські воїни відбили 5 атак ворога на захід від Вербового та Роботиного Запорізької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи з розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Минулої доби противник здійснив 11 безуспішних штурмів позицій наших військ.

Водночас, українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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