Війська РФ за добу здійснили два ракетних і 81 авіаудар, а також 45 обстрілів із РСЗВ

Ворог завдав 2 ракетних і 81 авіаційний удар, здійснив 45 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, повідомив Генштаб Збройних сил України у зведенні станом на 06.00 п'ятниці.

Крім того, авіаційних ударів зазнали: Вовчанськ, Миколаївка, Голубівка, Іванівка, Кислівка, Табаївка Харківської області; Серебрянське лісництво, Білогорівка Луганської області; Богданівка, Авдіївка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне Донецької області; Роботине, Оріхів Запорізької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні житлові будинки, інша цивільна інфраструктура", - сказано у зведенні Генштабу.