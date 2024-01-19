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02:07 19.01.2024

Конгрес США ухвалив тимчасовий бюджет і відправив його на підпис Байдену

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Конгрес США ухвалив тимчасовий бюджет і відправив його на підпис Байдену

Конгрес США ухвалив законопроєкт про запобігання призупиненню роботи уряду і відправив його на підпис президенту США Джо Байдену, повідомляє Reuters у ніч на 19 січня.

"Палата представників США в четвер схвалила тимчасовий законопроєкт про фінансування федерального уряду до початку березня і запобігання часткового закриття уряду, відправивши його президенту Джо Байдену для остаточного затвердження", - йдеться в повідомленні.

Захід ухвалили 314 голосами проти 108, водночас 106 республіканців і два демократи виступили проти.

Зазначається, що "раніше в четвер Сенат легко ухвалив законопроєкт, проголосувавши 77 проти 18 до крайнього терміну на вихідних".

Як пише Reuters, обидві палати прискорили голосування через прогнозовану в п'ятницю хуртовину, яка могла перешкодити від'їзду законодавців на вихідні.

"Цей третій тимчасовий законопроєкт про фінансування, відомий як "постійна резолюція" або "CR", просто подовжить рівні видатків минулого фінансового року до двох крайніх термінів - 1 і 8 березня... для різних урядових установ", - наголошується в повідомленні.

Теги: #бюджет #сша #конгрес

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