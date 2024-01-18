Міністерство України оборони підключено до Єдиного порталу викривачів

До Єдиного порталу повідомлень викривачів підключили Міністерство оборони України, повідомляє пресслужба відомства.

"Відтепер кожен, кому відомо про можливі факти корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень у Міністерстві оборони, може подати повідомлення викривача корупції (зокрема анонімне)", - сказано в повідомленні, опублікованому в четвер.

Зазначається, що Міноборони додали до переліку держорганів на Єдиному порталі викривачів Національного агентства із запобігання корупції (НАЗК).

"За допомогою цієї захищеної системи можна контролювати стан і результати розгляду повідомлення, отримати інформацію про статус викривача. Портал гарантує заявникам дотримання умов анонімності та конфіденційності, надійний захист персональних даних", - зазначають у відомстві.

Повідомити про можливі факти корупції або пов'язаних із корупцією правопорушень можна через спеціальну телефонну лінію Міністерства: +38 044 271 39 86, електронну пошту: [email protected] або офіційний вебсайт відомства.