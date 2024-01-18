Події

19:17 18.01.2024

Протягом доби на фронті відбулося 114 бойових зіткнень

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Протягом доби на фронті відбулося 114 бойових зіткнень

Протягом доби на лінії фронту між російськими окупантами та українськими захисниками відбулося 114 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні, оприлюдненому в четвер увечері.

Водночас українські військові відбили 18 ворожих атак у районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Табаївка, Берестове Харківської області на куп'янському напрямку, 14 атак - у районах Тернів, Ямполівки Донецької області та ще сім атак - у районах Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області на лиманському напрямку, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону.

Також ЗСУ відбили дві атаки в районі Богданівки Донецької області на бахмутському напрямку, де противник за підтримки авіації безуспішно намагався поліпшити тактичне положення, 22 атаки ворога відбито в районах Новокалинового, Новобахмутівки, Авдіївки та 14 атак - у районах Первомайського та Невельського Донецької області на авдіївському напрямку, де росіяни за підтримки авіації намагалися прорвати оборону.

Окрім цього, чотири атаки було відбито в районах на захід від Старомайорського та на південь від Урожайного Донецької області на шахтарському напрямку та чотири атаки - на захід від Вербового та Роботиного Запорізької області.

Своєю чергою ворог 13 разів намагався покращити тактичне положення на мар'їнському напрямку, де ЗСУ і далі стримують окупантів у районах Красногорівки, Мар'їнки та Новомихайлівки на Донеччині.

Також протягом доби противник здійснив 11 безуспішних штурмів позицій українських військ на лівобережжі Дніпра на Херсонщині.

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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