Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло швейцарського виробника шоколаду Barry Callebaut до переліку міжнародних спонсорів війни, повідомило агентство.

"Шоколад має піднімати настрій, але провідний світовий виробник шоколаду обрав інший шлях. Замість того щоб дарувати позитивні емоції людям, він вирішив працювати на крові", - йдеться в повідомленні НАЗК.

За інформацією відомства, Barry Callebaut працює в РФ понад 15 років, має на її території три фабрики й продовжує фінансувати війну Росії проти України, сплачує податки до бюджету агресора. У московському бізнес-центрі Alcon також розміщується Академія шоколаду Barry Callebaut - друга за розмірами в компанії.

У Росії Barry Callebaut здійснює діяльність через ТОВ "Барри Каллебаут НЛ Раша" і ТОВ "Барри Каллебаут Калининград". У 2022 році ці компанії сплатили податків до бюджету агресора понад $33 млн. Крім того, "Барри Каллебаут НЛ Раша" є засновником ЗАТ "Инфорум-Пром" і ТОВ "Гор Трейд", які у 2022 році сплатили податків у Росії майже на $500 тис.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Barry Callebaut доставляла агресору шоколад під виглядом товарів первинної необхідності, а в листопаді 2022 року її французьке представництво постачало продукцію (какао-пасту, олію) на російську кондитерську фабрику ТОВ "Верность Качеству", шоколад якої входить до сухпайків армії агресора.

У НАЗК констатують, що Barry Callebaut продовжує бути активним учасником імпортно-експортних операцій із державою-терористом. У 2023 році на ринок Росії вона імпортувала товари на суму понад $94 млн, що більш ніж утричі перевищує показники 2022 року. Серед них - кондитерські вироби, сухі суміші, какао, какао-масло, пальмова олія, жир із Бельгії, Швейцарії, Естонії, Нідерландів, Німеччини, Італії, Індії, Іспанії.

"Невдовзі після початку широкомасштабної війни рф проти України в компанії заявили про постачання в росію товарів першої необхідності: "Шоколад є частиною щоденного раціону багатьох". Це твердження є маніпулятивним, оскільки, відповідно до законодавства країни-агресора, ні шоколад, ні какаовмісні продукти харчування не належать до продовольчих товарів першої необхідності", - зазначили у відомстві.

"Військова операція в Україні була розпочата російським урядом, а не російським народом. Це різниця, яку ми пам'ятали, приймаючи ці важкі рішення. Крім того, ми є компанією, яка підтримуватиме своїх клієнтів. Нам не здається правильним усунутись від наших клієнтів і залишати їх без продукції споживачів, які не просили про цю військову операцію", - нагадали в НАЗК слова виконавчого директора Barry Callebaut Пітера Буна.

НАЗК зазначило, що жодних спроб засудити війну Росії проти України від керівництва швейцарської компанії не було.

Група компаній Barry Callebaut є світовим виробником шоколаду й какао-продуктів. Утворена 1996 року в результаті злиття бельгійської компанії Callebaut і французької Cacao Barry (обидві існували з середини XIX століття). Виробляє товари під брендами Sicao і Chocovic, а також імпортує продукцію під брендами Callebaut, Cacao Barry, Carma, Mona Lisa, Bensdorp, Van Hauten, La Morella. Кожен четвертий виріб із шоколаду та какао у світі виготовлено з продукції цієї компанії. Її основні акціонери - швейцарська Jacobs Holding AG (50,50%) і дружина власника Jacobs Клауса Якобса Рената Якобс.