Пункт пропуску "Халмеу-Дякове" заблоковано технікою румунських фермерів - українська митниця

Станом на ранок четверга, 18 січня, румунська сторона поінформувала, що перед міжнародним пунктом пропуску "Халмеу-Дякове" фермери перекрили рух вантажних транспортних засобів, повідомляє Державна митна служба України.

"Блокування здійснюється великою сільськогосподарською технікою. Рух на виїзд з України вантажівок тимчасово призупинено з метою недопущення блокування проїзду легкових авто. Терміни проведення блокування наразі не відомі", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

Наразі на виїзд з України очікують біля 10 вантажівок, а в черзі - 607 т/з. Минулої доби оформлено та пропущено: на виїзд з України - 138 т/з, на в'їзд - 105 т/з.