Ситуація на північному кордоні стабільна, накопичення сил ворога не спостерігається - Наєв

Станом на четвер, 18 січня, ситуація на північному кордоні стабільна. Накопичення сил противника не фіксується, повідомив командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв.

"Військове командування та військовослужбовці цілодобово працюють над покращенням своїх навичок, аби зупинити ворожі наміри. Зокрема у Північній операційній зоні триває підготовка протидиверсійних і протидесантних резервів", - написав Наєв у телеграм-каналі.

Він зазначив, що військовослужбовці вчаться протидіяти умовному ворогу із залученням безпілотної авіації, виставляти вибухові інженерні загородження, створювати спостережні пости та висувати протидиверсійний резерв.

"Все це необхідно для постійної підтримки бойової готовності та навченості особового складу", - наголосив командувач.