Події

08:23 18.01.2024

Ворог здійснив масовану атаку БПЛА зі східного узбережжя Азовського моря по південних регіонах України, є поранена

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Ворог здійснив масовану атаку БПЛА зі східного узбережжя Азовського моря по південних регіонах України, є поранена

Російські окупанти здійснили масовану атаку БПЛА зі східного узбережжя Азовського моря по південних регіонах України, є поранена, повідомляють Сили оборони.

"Вночі чергова масована дронова атака російських окупаційних військ була спрямована зі східного узбережжя Азовського моря по південних регіонах", - сказано в повідомленні.

Зокрема, основна бойова робота тривала в Миколаївській області. Там протиповітряна оборона збила 8 БПЛА типу "Shahed-131/136", ще один - у Херсонській області.

Водночас ворог поцілив по житлових кварталах Херсона, де пошкоджено багатоповерхівки, поранено жінку, а також по агропідприємству в Бериславській громаді Херсонської області, де обійшлося без постраждалих.

У Баштанському районі Миколаївщини уламки збитих дронів завдали руйнування ангару сільгосппідприємства. Люди не постраждали.

 

 

 

Теги: #атаки #бпла #південь #ворог

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