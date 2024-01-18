Ворог здійснив масовану атаку БПЛА зі східного узбережжя Азовського моря по південних регіонах України, є поранена
Російські окупанти здійснили масовану атаку БПЛА зі східного узбережжя Азовського моря по південних регіонах України, є поранена, повідомляють Сили оборони.
"Вночі чергова масована дронова атака російських окупаційних військ була спрямована зі східного узбережжя Азовського моря по південних регіонах", - сказано в повідомленні.
Зокрема, основна бойова робота тривала в Миколаївській області. Там протиповітряна оборона збила 8 БПЛА типу "Shahed-131/136", ще один - у Херсонській області.
Водночас ворог поцілив по житлових кварталах Херсона, де пошкоджено багатоповерхівки, поранено жінку, а також по агропідприємству в Бериславській громаді Херсонської області, де обійшлося без постраждалих.
У Баштанському районі Миколаївщини уламки збитих дронів завдали руйнування ангару сільгосппідприємства. Люди не постраждали.