Окупанти обстріляли Нікополь, а в Павлоградському районі через уламки БПЛА сталася пожежа на території фермерського господарства

Російські окупаційні війська за добу обстріляли Нікополь (Дніпропетровська обл.), а в Павлоградському районі через падіння уламків БПЛА сталася пожежа на території фермерського господарства, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"Пізно ввечері агресор вдарив з артилерії по Мирівській громаді Нікопольщини. Ніхто не постраждав", - ідеться в його телеграм-каналі.

Лисак уточнив, що через атаки напередодні в середу там також пошкоджено 4 приватні будинки. Одну господарську споруду зруйновано, 2 - пошкоджено.

Водночас у Павлоградському районі уламки збитого БПЛА впали на територію фермерського господарства.

За словами Лисака, там сталася пожежа. Рятувальники оперативно ліквідували вогонь. Знищено одну споруду. У двох - побиті дахи.