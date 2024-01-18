Події

07:45 18.01.2024

Окупанти обстріляли Нікополь, а в Павлоградському районі через уламки БПЛА сталася пожежа на території фермерського господарства

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Окупанти обстріляли Нікополь, а в Павлоградському районі через уламки БПЛА сталася пожежа на території фермерського господарства

Російські окупаційні війська за добу обстріляли Нікополь (Дніпропетровська обл.), а в Павлоградському районі через падіння уламків БПЛА сталася пожежа на території фермерського господарства, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"Пізно ввечері агресор вдарив з артилерії по Мирівській громаді Нікопольщини. Ніхто не постраждав", - ідеться в його телеграм-каналі.

Лисак уточнив, що через атаки напередодні в середу там також пошкоджено 4 приватні будинки. Одну господарську споруду зруйновано, 2 - пошкоджено.

Водночас у Павлоградському районі уламки збитого БПЛА впали на територію фермерського господарства.

За словами Лисака, там сталася пожежа. Рятувальники оперативно ліквідували вогонь. Знищено одну споруду. У двох - побиті дахи.

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська

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