Події

07:24 18.01.2024

Українська авіація за добу атакувала сім районів скупчення сил противника

1 хв читати
Українська авіація за добу атакувала сім районів скупчення сил противника

За минулу добу авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, йдеться в повідомленні Генштабу Збройних сил України в четвер уранці.

Крім того, українська авіація вдарила по одному пункту управління і по 5 зенітно-ракетних комплексах противника. Також силами і засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 2 пунктах управління, 1 району зосередження особового складу, 3 радіолокаційних станціях, 2 засобах протиповітряної оборони, 2 артилерійських засобах і 2 складах боєприпасів окупантів.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:21 18.01.2024
ЗС України відбили за добу 78 бойових зіткнень, 27 атак на авдіївському напрямку

ЗС України відбили за добу 78 бойових зіткнень, 27 атак на авдіївському напрямку

07:09 18.01.2024
Росіяни за добу здійснили дев’ять ракетних і 128 авіаударів, також 77 обстрілів із РСЗВ

Росіяни за добу здійснили дев’ять ракетних і 128 авіаударів, також 77 обстрілів із РСЗВ

20:11 17.01.2024
Генштаб ЗСУ: На авдіївському напрямку за добу відбулося 24 бойових зіткнення

Генштаб ЗСУ: На авдіївському напрямку за добу відбулося 24 бойових зіткнення

19:49 17.01.2024
Генштаб ЗСУ: Російські окупаційні війська за минулу добу завдали шість ракетних і 69 авіаційних ударів

Генштаб ЗСУ: Російські окупаційні війська за минулу добу завдали шість ракетних і 69 авіаційних ударів

19:36 17.01.2024
Генштаб ЗСУ: Ракетні війська за добу знищили дві РЛС окупантів, авіація завдала ударів по семи районах зосередження військ РФ

Генштаб ЗСУ: Ракетні війська за добу знищили дві РЛС окупантів, авіація завдала ударів по семи районах зосередження військ РФ

08:04 17.01.2024
Генштаб ЗСУ: Сили оборони за добу ліквідували 730 окупантів

Генштаб ЗСУ: Сили оборони за добу ліквідували 730 окупантів

07:20 17.01.2024
Генштаб ЗСУ: На фронті відбулося 98 бойових зіткнень, на авдіївському напрямку відбито 35 атак противника

Генштаб ЗСУ: На фронті відбулося 98 бойових зіткнень, на авдіївському напрямку відбито 35 атак противника

07:14 17.01.2024
Генштаб ЗСУ: Силами ППО знищено 19 ударних БПЛА із 20

Генштаб ЗСУ: Силами ППО знищено 19 ударних БПЛА із 20

07:11 17.01.2024
Генштаб ЗСУ: За минулу добу армія РФ здійснила чотири ракетних і 29 авіаударів

Генштаб ЗСУ: За минулу добу армія РФ здійснила чотири ракетних і 29 авіаударів

07:06 17.01.2024
Генштаб ЗСУ: Українська авіація за добу атакувала один район скупчення сил противника

Генштаб ЗСУ: Українська авіація за добу атакувала один район скупчення сил противника

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Унаслідок вечірнього обстрілу Чугуєва є загибла і постраждалий

ППО ліквідувала 22 із 33 ворожих "шахедів"

Зеленський провів Ставку щодо ситуації на фронті

У Херсоні за день загинули двоє місцевих жителів, жінка дістала поранення

У Києві відкривають другий у світі GovTech-центр - Федоров

ОСТАННЄ

Окупанти обстріляли Нікополь, а в Павлоградському районі через уламки БПЛА сталася пожежа на території фермерського господарства

Франція доопрацьовує таку саму угоду у сфері безпеки, як Велика Британія підписала з Україною

Уламки ворожого "шахеда" зруйнували покрівлю технічного приміщення та загоряння двох вантажівок на Сумщині

Унаслідок вечірнього обстрілу Чугуєва є загибла і постраждалий

ППО ліквідувала 22 із 33 ворожих "шахедів"

Украинская авиация за сутки атаковала 7 районов скопления сил противника

Принцеса Уельська перенесла порожнинну операцію, вона пробуде в лікарні до двох тижнів

18 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Росіяни обстріляли дев'ять громад Сумської області

На українсько-румунському кордоні протестувальники планують перекрити ще один пункт пропуску

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА