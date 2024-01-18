Українська авіація за добу атакувала сім районів скупчення сил противника

За минулу добу авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, йдеться в повідомленні Генштабу Збройних сил України в четвер уранці.

Крім того, українська авіація вдарила по одному пункту управління і по 5 зенітно-ракетних комплексах противника. Також силами і засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 2 пунктах управління, 1 району зосередження особового складу, 3 радіолокаційних станціях, 2 засобах протиповітряної оборони, 2 артилерійських засобах і 2 складах боєприпасів окупантів.