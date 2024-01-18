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07:21 18.01.2024

ЗС України відбили за добу 78 бойових зіткнень, 27 атак на авдіївському напрямку

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ЗС України відбили за добу 78 бойових зіткнень, 27 атак на авдіївському напрямку

Між російськими окупантами і Збройними силами України за добу відбулося 78 бойових зіткнень, 27 ворожих атак відбито на авдіївському напрямку, повідомляє Генеральний штаб.

"За минулу добу відбулося 78 бойових зіткнень", - ідеться у зведенні.

Зокрема, у зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському напрямку Сили оборони минулої доби відбили 13 атак ворога поблизу Новокалинового, Новобахмутівки, Авдіївки та ще 14 атак неподалік від Сєверного, Первомайського і Невельського Донецької області.

На лиманському напрямку ЗСУ відбили 13 атак окупантів біля Тернів, Ямполівки Донецької області та ще 5 атак поблизу Макіївки, Білогорівки Луганської області.

На мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога неподалік Красногорівки, Георгіївки, Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 10 атак.

На бахмутському напрямку ЗСУ відбили 8 атак противника біля Григорівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському напрямку українські захисники відбили 6 атак ворога біля Синьківки Харківської області.

На шахтарському напрямку ЗСУ відбили атаку противника північніше Новодонецького Донецької області.

Водночас на запорізькому напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів, а в зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку ворог не полишає спроб вибити українських військових із займаних позицій. Так, минулої доби противник здійснив 6 безуспішних штурмів позицій ЗСУ.

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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