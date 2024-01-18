Росіяни за добу здійснили дев’ять ракетних і 128 авіаударів, також 77 обстрілів із РСЗВ

Російські окупаційні війська за добу здійснили 9 ракетних і 128 авіаційних ударів, а також 77 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомляє Генштаб Збройних сил України у зведенні станом на 7:00 четверга.

Також уночі російські окупанти завдали чергового авіаудару, застосувавши 33 ударні БПЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони України 22 ворожі БПЛА знищено.

Так, авіаударів зазнали Федорівка, Вовчанськ, Табаївка, Піщане Харківської області; Серебрянське лісництво, Білогорівка Луганської області; Терни, Голубівка, Серебрянка, Авдіївка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Водяне, Зелене Поле Донецької області; Новодарівка, Роботине Запорізької області; Червоний Маяк, Зміївка, Тягинка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

"Унаслідок російських терористичних атак є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - сказано у зведенні.