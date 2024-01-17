Латвія продовжить брати участь у відновленні навчальних закладів на Чернігівщині

Латвія продовжить брати участь у відновленні знищених армією Російської Федерації навчальних закладів у Чернігівській області, заявила спікерка парламенту Латвії Дайга Міеріня.

"Ми, з латвійської сторони насамперед, звертатимемо увагу на дитячі садки та заклади освіти... Це ті об'єкти, які були знищені в дуже великій кількості... Вважаємо, що лікарні та інші об'єкти також дуже важливі", - сказала Міеріня на брифінгу в середу в Чернігові.

Вона наголосила, що відновлення цих об'єктів необхідне, щоб люди могли повертатися додому.

За словами начальника Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслава Чауса, "80% навчальних закладів відновлено зі 140, які були пошкоджені".

"На сьогодні близько 20-25 закладів у процесі і потребують відновлення", - зазначив Чаус.

Він також повідомив, що партнери з Латвії готові допомогти у вирішенні ще однієї проблеми - будівництві укриттів у навчальних закладах.

"Адже ми не готувалися, коли будували школи, до того, що діти перебуватимуть в укриттях. Тому ми планували великі класи, великі вікна, але точно не думали про великі укриття, в яких можна навіть проводити навчальний процес... І ми з латвійською стороною і з пані Дайгою сьогодні проговорювали питання створення укриттів", - зазначив Чаус.

Він також повідомив, що партнери та організації з Латвії працюють із гуманітарного розмінування на Чернігівщині.

Віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк нагадала, що Латвія зі свого бюджету виділила 5 млн євро на допомогу та відновлення Чернігівщини.

"Для нас дуже важливо, що і уряд Латвії допомагає, і неурядові організації, волонтерські, громадяни... Вони дуже добре розуміють Україну, і я вам хочу сказати, що кожен другий латиш донатить на Україну", - зазначила Кондратюк.

Вона розповіла, що члени делегації в Чернігові ознайомилися з роботою рекреаційного денного центру ім. Св. Ольги для допомоги жінкам, створеного коштом бюджету Латвії, з відновленням дитячого навчального закладу, з будівництвом модульних будинків у Ягідному.

"Важливо, щоб наші партнери, парламентарі на чолі зі спікеркою Сейму бачили, куди витрачаються кошти, які виділяє уряд Латвії для України", - наголосила Кондратюк.

Як повідомлялося, Міеріня прибула в Україну у вівторок з офіційним візитом.

Чернігівська область була під окупацією Російської Федерації з першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну - з 24 лютого 2022 р. до 3 квітня 2022 р.