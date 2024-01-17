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21:12 17.01.2024

Глава Генштабу Ізраїлю заявив про зростання ймовірності початку військової операції в Лівані

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Глава Генштабу Ізраїлю заявив про зростання ймовірності початку військової операції в Лівані

Начальник Генштабу Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) Герці Галеві заявив, що ймовірність повномасштабної військової операції в Лівані наразі стала на порядок вищою.

"Я не знаю, коли на півночі відбудеться війна. Я можу сказати, що ймовірність такого в майбутні місяці тепер набагато вища, ніж у минулому", - наводить його слова The Times of Israel.

Під час спілкування з військовослужбовцями на маневрах на півночі Ізраїлю, що імітують наступ ЦАХАЛ у Лівані, Галеві зазначив, що війська "нарощують готовність до боїв у Лівані". За його словами, військові винесли масу уроків з операції в Секторі Гази, і багато з них будуть застосовані в боях у Лівані.

Він зазначив, що ЦАХАЛ має намір досягти всіх поставлених цілей у разі операції в Лівані, включно з поверненням ізраїльтян - приблизно 80 тис. осіб - у свої будинки на півночі Ізраїлю.

The Times of Israel також інформує, що в середу ЦАХАЛ і ліванський рух "Хезболла" продовжили обмін ударами на ізраїльсько-ліванському кордоні. Ізраїльським військовим вдалося вразити стартові майданчики для пуску ракет "Хезболлою".

Раніше в середу, під час виступу на форумі в Давосі, генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив, що повноцінна конфронтація Ізраїлю та Лівану стане "повною катастрофою" для регіону. За його словами, такого сценарію потрібно уникнути "за всяку ціну". Він зазначив, що треба домогтися режиму припинення вогню в Газі, який дасть змогу уникнути подальшого хаосу, зокрема в районі Червоного моря. Гутерреш додав, що лише створення незалежної палестинської держави дасть змогу вирішити проблему Гази.

7 жовтня угруповання ХАМАС здійснило напад на Ізраїль. Жертвами атаки стали понад 1,2 тис. осіб, ще 240 осіб було взято в заручники. У відповідь Ізраїль почав військову операцію проти ХАМАС.

"Хезболла" зі свого боку регулярно проводить обстріли ізраїльської території, щоб висловити солідарність із палестинцями з Гази. Проте ліванське угруповання уникає масштабних бойових дій. Ізраїль, зі свого боку, відповідає на атаки "Хезболли", але поки що також утримується від інтенсивних боїв, концентруючи увагу не на кордоні з Ліваном, а на бойових діях у Газі.

 

 

Теги: #ливан #ізраїль #війна #перспективи

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