Генштаб ЗСУ: На авдіївському напрямку за добу відбулося 24 бойових зіткнення

Протягом доби відбулося 71 бойове зіткнення, зокрема на авдіївському напрямку - 24, на Лиманському - 18, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України про ситуацію станом на 18:00 середи.

"Протягом доби відбулося 71 бойове зіткнення", - ідеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці.

Як повідомляється, на волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін.

"На куп'янському напрямку нашими захисниками відбито шість атак біля Синьківки Харківської області, де ворог намагався покращити тактичне становище... На лиманському напрямку нашими захисниками відбито 10 атак окупантів поблизу Тернів, Ямполівки на Донеччині та ще вісім атак у районах Макіївки, Білогорівки на Луганщині. Тут ворог за підтримки авіації безуспішно намагався прорвати оборону наших військ", - зазначає Генштаб.

Як повідомляється, на бахмутському напрямку Силами оборони відбито сім атак противника в районах Григорівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. "На авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 11 атак ворога в районах Новокалинового, Новобахмутівки, Авдіївки та ще 13 атак біля Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області. Тут окупанти безуспішно намагалися покращити тактичне положення".

На мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. "На цьому напрямку загарбники за підтримки авіації дев'ять разів намагалися прорвати оборону наших військ", - йдеться у зведенні.

На шахтарському напрямку наші захисники відбили атаку північніше Новодонецького Донецької області, на запорізькому напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

"У зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Херсон, Антонівка Херсонської області та Дмитрівка Миколаївської області. Крім того, ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Червоний Маяк, Зміївка, Тягинка Херсонської області", - інформує Генштаб.

"Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 6 безуспішних штурмів позицій наших військ", - повідомляється в інформації Генштабу у фейсбуці.