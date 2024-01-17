Генштаб ЗСУ: Російські окупаційні війська за минулу добу завдали шість ракетних і 69 авіаційних ударів

Російські окупаційні війська за минулу добу завдали 6 ракетних і 69 авіаційних ударів, здійснили 35 обстрілів із РСЗВ, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України про обстановку станом на 18:00 середи.

"Загалом ворог завдав 6 ракетних і 69 авіаційних ударів, здійснив 35 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - ідеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці.

Як випливає з повідомлення Генштабу, артилерійських і мінометних обстрілів з боку військ РФ зазнали понад 115 населених пунктів України. Авіаційні удари було завдано поблизу Федорівки та Вовчанська Харківської області, біля Серебрянського лісництва Луганської області, неподалік Костянтинівки Донецької області, а також у Водяного Донецької області та Роботиного Запорізької області.