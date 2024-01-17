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19:36 17.01.2024

Генштаб ЗСУ: Ракетні війська за добу знищили дві РЛС окупантів, авіація завдала ударів по семи районах зосередження військ РФ

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Генштаб ЗСУ: Ракетні війська за добу знищили дві РЛС окупантів, авіація завдала ударів по семи районах зосередження військ РФ

Ракетні війська Сил оборони за минулу добу знищили 2 радіолокаційні станції, 2 засоби ППО і 2 артилерійські засоби, а також один склад із боєкомплектом, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України про обстановку станом на 18:00 середи.

"Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 1 району зосередження особового складу, 2 радіолокаційних станціях, 2 засобах протиповітряної оборони, 2 артилерійських засобах і 1 складу боєприпасів противника", - ідеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці.

Як повідомляється, також протягом доби авіація Сил оборони "завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 пункту управління та по 5 зенітно-ракетних комплексах противника. Також силами і засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59".

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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