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19:04 17.01.2024

Суд продовжив дію процесуальних обов'язків для нардепа Лабазюка та його спільника

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Суд продовжив дію процесуальних обов'язків для нардепа Лабазюка та його спільника

Суд продовжив до 18 березня поточного року дію процесуальних обов'язків, покладених на чинного народного депутата та його спільника - керівника підприємства, яких викрили на наданні неправомірної вигоди топчиновникам у сфері відновлення, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

"17 січня 2024 року слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання прокурора САП і продовжив дію процесуальних обов'язків, покладених на чинного народного депутата та його спільника - керівника підприємства, яких викрили на наданні неправомірної вигоди топпосадовцям у сфері відновлення. Обов'язки продовжено до 18.03.2024", - йдеться в повідомленні САП у телеграм-каналі в середу.

У повідомленні не названо імен підозрюваних, але, як стало відомо агентству "Інтерфакс-Україна", йдеться про народного депутата Сергія Лабазюка (група "За майбутнє").

При цьому САП інформує, що "17 січня 2024 року в Апеляційній палаті ВАКС відбувся розгляд апеляційних скарг прокурора САП і сторони захисту на рішення ВАКС від 28.11.2023 про застосування запобіжного заходу до вищезазначеного народного депутата. За результатами засідання апеляційна палата ВАКС відмовила в задоволенні апеляційних скарг і залишила рішення суду першої інстанції без змін".

САП нагадує, що 28 листопада 2023 року суд відправив під арешт цього депутата з альтернативою внесення 40,260 млн грн застави, та покладенням процесуальних обов'язків у разі її внесення. До його спільника суд застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 12,078 млн грн застави. "Оскільки за осіб внесено заставу, на них покладено відповідні процесуальні обов'язки", - наголошується в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, САП і НАБУ повідомили про підозру чинному народному депутату групи "За майбутнє" Лабазюку, який є членом парламентського комітету з питань аграрної та земельної політики. За інформацією слідства, Лабазюк хотів отримати для свого підконтрольного підприємства замовлень на відновлення інфраструктурних об'єктів на 1 млрд грн. Для цього він у серпні звернувся до віцепрем'єр-міністра з відновлення України Олександра Кубракова та пообіцяв віддавати з кожного підряду 3-5% від вартості.

Надалі підозрювані надали особам, які займають особливо відповідальне становище, частину цієї неправомірної вигоди в розмірі $150 тис.

 

 

 

Теги: #суд #нардеп #лабазюк

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