Єврокомісія підтримала рішення розпочати скринінг українського законодавства - Шмигаль

Європейська комісія підтримала рішення розпочати скринінг українського законодавства в межах підготовки переговорної рамки, повідомляє прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Ще один важливий етап на шляху України до членства в Європейському Союзі. Сьогодні Єврокомісія підтримала рішення розпочати скринінг українського законодавства в межах підготовки переговорної рамки", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

За його словами, у 2023 році, щоб підготуватися до цього процесу, уряд здійснив селф-скринінг приблизно 28 тис. актів права й визначив ще приблизно 2,8 тис. актів, що підлягають подальшій імплементації.