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13:50 17.01.2024

Єврокомісія підтримала рішення розпочати скринінг українського законодавства - Шмигаль

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Єврокомісія підтримала рішення розпочати скринінг українського законодавства - Шмигаль

Європейська комісія підтримала рішення розпочати скринінг українського законодавства в межах підготовки переговорної рамки, повідомляє прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Ще один важливий етап на шляху України до членства в Європейському Союзі. Сьогодні Єврокомісія підтримала рішення розпочати скринінг українського законодавства в межах підготовки переговорної рамки", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

За його словами, у 2023 році, щоб підготуватися до цього процесу, уряд здійснив селф-скринінг приблизно 28 тис. актів права й визначив ще приблизно 2,8 тис. актів, що підлягають подальшій імплементації.

 

Теги: #єврокомісія #законодавство #скринінг

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