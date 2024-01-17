Генштаб ЗСУ: Сили оборони за добу ліквідували 730 окупантів

Сили оборони за добу знищили 730 окупантів, 13 танків, 14 бронемашин, 10 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 7 БПЛА, 1 крилату ракету, 26 одиниць авто і спецтехніки, повідомив про втрати ворога Генштаб Збройних сил України в середу вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.01. 24 орієнтовно склали: особового складу - близько 372820 (+730) осіб, танків - 6126 (+13) од, бойових броньованих машин - 11372 (+14) од, артилерійських систем - 8811 (+10) од, РСЗВ - 964 (+3) од, засоби ППО - 653 (+0) од, літаків - 331 (+0) од, гелікоптерів - 324 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6884 (+7), крилаті ракети - 1817 (+1), кораблі / катери - 23 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 11755 (+24) од, спеціальна техніка - 1367 (+2)", - зазначено у зведенні.

Дані уточнюються.