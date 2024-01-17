Генштаб ЗСУ: На фронті відбулося 98 бойових зіткнень, на авдіївському напрямку відбито 35 атак противника

Протягом минулої доби на фронті відбулося 98 бойових зіткнень, на авдіївському напрямку відбито 35 атак противника, повідомляється у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 6:00 середи.

У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Північ" на волинському та поліському напрямках оперативна обстановка залишається без істотних змін.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Білгородській області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На лиманському напрямку нашими захисниками відбито 11 атак противника в районах Тернів, Ямполівки, Торського на Донеччині та ще 17 атак біля Макіївки, Білогорівки, Серебрянського лісництва Луганської області та на північ від Григорівки, Веселого на Донеччині.

На бахмутському напрямку наші воїни відбили 9 атак окупантів неподалік Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони минулої доби відбили 20 атак ворога в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 15 атак поблизу Первомайського і Невельського на Донеччині.

На мар'їнському напрямку наші захисники продовжують стримувати ворога біля Красногорівки, Георгіївки, Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 17 атак.

На шахтарському напрямку окупанти наступальних (штурмових) дій не вели.

На запорізькому напрямку Сили оборони відбили атаку противника на захід від Вербового Запорізької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку українські воїни продовжують заходи з розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Минулої доби противник здійснив 6 безуспішних штурмових дій на позиції Сил оборони.

Водночас наші захисники продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту.