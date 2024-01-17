Події

07:20 17.01.2024

Генштаб ЗСУ: На фронті відбулося 98 бойових зіткнень, на авдіївському напрямку відбито 35 атак противника

2 хв читати
Генштаб ЗСУ: На фронті відбулося 98 бойових зіткнень, на авдіївському напрямку відбито 35 атак противника

Протягом минулої доби на фронті відбулося 98 бойових зіткнень, на авдіївському напрямку відбито 35 атак противника, повідомляється у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 6:00 середи.

У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Північ" на волинському та поліському напрямках оперативна обстановка залишається без істотних змін.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Білгородській області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На лиманському напрямку нашими захисниками відбито 11 атак противника в районах Тернів, Ямполівки, Торського на Донеччині та ще 17 атак біля Макіївки, Білогорівки, Серебрянського лісництва Луганської області та на північ від Григорівки, Веселого на Донеччині.

На бахмутському напрямку наші воїни відбили 9 атак окупантів неподалік Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони минулої доби відбили 20 атак ворога в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 15 атак поблизу Первомайського і Невельського на Донеччині.

На мар'їнському напрямку наші захисники продовжують стримувати ворога біля Красногорівки, Георгіївки, Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 17 атак.

На шахтарському напрямку окупанти наступальних (штурмових) дій не вели.

На запорізькому напрямку Сили оборони відбили атаку противника на захід від Вербового Запорізької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку українські воїни продовжують заходи з розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Минулої доби противник здійснив 6 безуспішних штурмових дій на позиції Сил оборони.

Водночас наші захисники продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:04 17.01.2024
Генштаб ЗСУ: Сили оборони за добу ліквідували 730 окупантів

Генштаб ЗСУ: Сили оборони за добу ліквідували 730 окупантів

07:14 17.01.2024
Генштаб ЗСУ: Силами ППО знищено 19 ударних БПЛА із 20

Генштаб ЗСУ: Силами ППО знищено 19 ударних БПЛА із 20

07:11 17.01.2024
Генштаб ЗСУ: За минулу добу армія РФ здійснила чотири ракетних і 29 авіаударів

Генштаб ЗСУ: За минулу добу армія РФ здійснила чотири ракетних і 29 авіаударів

07:06 17.01.2024
Генштаб ЗСУ: Українська авіація за добу атакувала один район скупчення сил противника

Генштаб ЗСУ: Українська авіація за добу атакувала один район скупчення сил противника

19:45 16.01.2024
Генштаб ЗСУ: Найбільш активні бойові дії велися на авдіївському та лиманському напрямках

Генштаб ЗСУ: Найбільш активні бойові дії велися на авдіївському та лиманському напрямках

19:28 16.01.2024
Генштаб ЗСУ: Російські війська за добу завдали два ракетних і 13 авіаційних ударів

Генштаб ЗСУ: Російські війська за добу завдали два ракетних і 13 авіаційних ударів

19:17 16.01.2024
Генштаб ЗСУ: Сили ППО знищили керовану авіаційну ракету Х-59, ракетники - один район із живою силою ворога, один пункт управління та один склад із БК

Генштаб ЗСУ: Сили ППО знищили керовану авіаційну ракету Х-59, ракетники - один район із живою силою ворога, один пункт управління та один склад із БК

08:02 16.01.2024
Сили оборони за добу ліквідували 1110 окупантів і два літаки противника

Сили оборони за добу ліквідували 1110 окупантів і два літаки противника

07:23 16.01.2024
Українська авіація за добу атакувала 22 райони скупчення сил противника

Українська авіація за добу атакувала 22 райони скупчення сил противника

07:16 16.01.2024
Сили оборони стримують ворога на шести напрямках, за добу було 94 зіткнення

Сили оборони стримують ворога на шести напрямках, за добу було 94 зіткнення

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Генштаб ЗСУ: Сили оборони за добу ліквідували 730 окупантів

ППО збила 19 із 20 ударних БПЛА, якими РФ атакувала Україну

ДСНС: Рятувальники ліквідували наслідки атаки дронів в Одесі

Генштаб ЗСУ: Силами ППО знищено 19 ударних БПЛА із 20

Сили оборони півдня збили 11 ударних БПЛА

ОСТАННЄ

Ворог випустив 351 снаряд по Херсонській області, поранено трьох людей

Унаслідок ракетного удару по центру Харкова 17 постраждалих, пошкоджено 19 будинків

ППО збила 19 із 20 ударних БПЛА, якими РФ атакувала Україну

ДСНС: Рятувальники ліквідували наслідки атаки дронів в Одесі

Boeing звернувся до Ryanair за підтримкою у проведенні перевірок

17 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Сили оборони півдня збили 11 ударних БПЛА

Німеччина надасть Україні військової допомоги на 7 млрд євро

Кількість постраждалих унаслідок атаки безпілотників в Одесі зросла до трьох осіб

Окупанти за минулий день обстріляли сім громад Сумської області, зафіксовано понад 100 вибухів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА