Генштаб ЗСУ: За минулу добу армія РФ здійснила чотири ракетних і 29 авіаударів

Ворог завдав 4 ракетних і 29 авіаційних ударів, здійснив 49 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, повідомляють у зведенні Генштабу Збройних сил України в середу вранці.

Наприкінці минулої доби російські окупанти завдали ракетних ударів по центральній частині міста Харків.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали лікарня, приватні та багатоквартирні житлові будинки, інша цивільна інфраструктура", - йдеться у зведенні Генштабу.

Авіаційних ударів зазнали: Вовчанськ Харківської області; Орлівка, Авдіївка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Водяне Донецької області; Мала Токмачка, Преображенка, Оріхів Запорізької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.