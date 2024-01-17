Генштаб ЗСУ: Українська авіація за добу атакувала один район скупчення сил противника

Минулої доби авіація Сил оборони завдала авіаударів по одному району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Також силами і засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59, повідомляє Генштаб Збройних сил України у зведенні, оприлюдненому у фейсбуці станом на 06:00 середи.

Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по одному району зосередження особового складу, двом пунктам управління та двом складам боєприпасів противника.