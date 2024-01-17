Кількість постраждалих унаслідок атаки безпілотників в Одесі зросла до трьох осіб

Кількість постраждалих унаслідок атаки безпілотників в Одесі зросла до трьох осіб, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер у середу вночі.

"Кількість поранених унаслідок російської атаки збільшилася до трьох осіб. Ще одна жінка 1955 р.н. і дівчина 1995 р.н. дістали поранення. Медики надають необхідну допомогу. Із пошкодженого будинку евакуйовано 130 цивільних осіб", - написав він у своєму Телеграм-каналі.

Раніше повідомлялося про одного постраждалого внаслідок нічної атаки.