Події

03:36 17.01.2024

Кількість постраждалих унаслідок атаки безпілотників в Одесі зросла до трьох осіб

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Кількість постраждалих унаслідок атаки безпілотників в Одесі зросла до трьох осіб, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер у середу вночі.

"Кількість поранених унаслідок російської атаки збільшилася до трьох осіб. Ще одна жінка 1955 р.н. і дівчина 1995 р.н. дістали поранення. Медики надають необхідну допомогу. Із пошкодженого будинку евакуйовано 130 цивільних осіб", - написав він у своєму Телеграм-каналі.

Раніше повідомлялося про одного постраждалого внаслідок нічної атаки.

Теги: #україна #одеса #постраждалі #дрони

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