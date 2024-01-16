Події

23:35 16.01.2024

Кількість постраждалих унаслідок удару РФ по Харкову зросла до 17 осіб, 14 госпіталізовано

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Станом на 23:20 відомо про 17 мирних жителів, які постраждали внаслідок ракетного удару РФ по центру Харкова у вівторок увечері, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"У важкому стані залишаються 2 жінки. 12 осіб також госпіталізовано, перебувають у лікувальному закладі в середньому та легкому стані. Три людини від госпіталізації відмовилися, їм було надано медичну допомогу на місці", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Теги: #україна #харків #постраждалі #ракетний_удар

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