Кількість постраждалих унаслідок удару РФ по Харкову зросла до 17 осіб, 14 госпіталізовано

Станом на 23:20 відомо про 17 мирних жителів, які постраждали внаслідок ракетного удару РФ по центру Харкова у вівторок увечері, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"У важкому стані залишаються 2 жінки. 12 осіб також госпіталізовано, перебувають у лікувальному закладі в середньому та легкому стані. Три людини від госпіталізації відмовилися, їм було надано медичну допомогу на місці", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.