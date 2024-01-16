Президент України обговорив із президентом Гани різні аспекти двостороннього співробітництва між країнами

На полях Всесвітнього економічного форуму у швейцарському Давосі президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Республіки Гана Наною Акуфо-Аддо.

Глава держави подякував Гані за підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, зокрема на рівні рішень міжнародних організацій, повідомила у вівторок пресслужба президента України.

Володимир Зеленський закликав Гану долучитися до імплементації пунктів Української Формули миру.

"Президенти відзначили перспективність створення логістичних хабів для перевалювання української аграрної продукції для країн Африки. Глави держав також розглянули питання навчання студентів із Гани в українських закладах вищої освіти", - наголошується в повідомленні.

Володимир Зеленський і Нана Акуфо-Аддо обговорили шляхи поглиблення відносин між Україною та Ганою, а також з іншими країнами Африки.