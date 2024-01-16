Генштаб ЗСУ: Найбільш активні бойові дії велися на авдіївському та лиманському напрямках

Протягом минулої доби відбулося 85 бойових зіткнень, найактивнішими бойові дії були на авдіївському (понад 30 атак супротивника) і лиманському напрямках (24), повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України про обстановку станом на 18:00 вівторка.

"Протягом доби відбулося 85 бойових зіткнень", - йдеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці.

Як повідомляється, на волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках оперативна обстановка без істотних змін. На куп'янському напрямку російська армія наступальних (штурмових) дій не вела.

"На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито 9 атак окупантів біля Тернів, Ямполівки, Торського на Донеччині та ще 15 атак поблизу Макіївки, Білогорівки на Луганщині та на північ від Григорівки, Веселого на Донеччині", - зазначено в повідомленні Генштабу.

На бахмутському напрямку українські війська відбили 6 атак противника в районах Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

"На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 15 атак ворога поблизу Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 15 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області. Тут окупанти за підтримки авіації намагалися покращити тактичне положення", - інформує Генштаб.

Як випливає зі зведення, на мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога неподалік Красногорівки, Георгіївки, Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. "На цьому напрямку загарбники за підтримки авіації 16 разів безуспішно намагалися прорвати оборону наших військ. Крім того, ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Костянтинівка Донецької області", - йдеться в повідомленні Генштабу.

На шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційного удару біля Водяного Донецької області.

На запорізькому напрямку нашими захисниками відбито атаку ворога на захід від Вербового Запорізької області, де противник безуспішно намагався відновити втрачене становище.

Як повідомляється, у зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнав обласний центр Херсонської області та райони населених пунктів Антонівка, Дніпровське, Тягинка Херсонської області.

"Ворог не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник 6 разів безуспішно штурмував позиції наших військ", - зазначає Генштаб.