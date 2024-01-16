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19:35 16.01.2024

Наступне засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться 23 січня - Пентагон

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Наступне засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться 23 січня - Пентагон

Міністр оборони США Ллойд Дж. Остін III провів телефонну розмову з міністром оборони України Рустемом Умєровим, щоб обговорити останні новини про ситуацію на полі бою і майбутнє віртуальне засідання Контактної групи з оборони України, яке відбудеться 23 січня.

Як повідомив прессекретар Пентагону генерал-майор Пет Райдер, Остін повторив, що "Сполучені Штати і наша коаліція, яка складається приблизно з 50 союзників і партнерів, як і раніше, прихильні підтримці України в її боротьбі проти російської агресії".

Міністри також домовилися підтримувати тісний контакт.

 

 

 

Теги: #дата #засідання #рамштайн

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