Генштаб ЗСУ: Російські війська за добу завдали два ракетних і 13 авіаційних ударів

Російські окупаційні війська протягом минулої доби завдали 2 ракетних удари і 13 авіаційних, здійснили 32 обстріли з РСЗВ, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України про обстановку станом на 18:00 вівторка.

"Загалом ворог завдав 2 ракетних і 13 авіаційних ударів, здійснив 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - ідеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці.

Як випливає з повідомлення Генштабу, артилерійських і мінометних обстрілів ворога зазнали понад 115 населених пунктів України.