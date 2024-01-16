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19:28 16.01.2024

Генштаб ЗСУ: Російські війська за добу завдали два ракетних і 13 авіаційних ударів

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Генштаб ЗСУ: Російські війська за добу завдали два ракетних і 13 авіаційних ударів

Російські окупаційні війська протягом минулої доби завдали 2 ракетних удари і 13 авіаційних, здійснили 32 обстріли з РСЗВ, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України про обстановку станом на 18:00 вівторка.

"Загалом ворог завдав 2 ракетних і 13 авіаційних ударів, здійснив 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - ідеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці.

Як випливає з повідомлення Генштабу, артилерійських і мінометних обстрілів ворога зазнали понад 115 населених пунктів України.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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