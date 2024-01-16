Генштаб ЗСУ: Сили ППО знищили керовану авіаційну ракету Х-59, ракетники - один район із живою силою ворога, один пункт управління та один склад із БК

Сили протиповітряної оборони за добу знищили одну керовану авіаційну ракету Х-59, ракетні війська вразили один район із живою силою і технікою окупантів, один пункт управління і один склад із боєприпасами, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України про обстановку станом на 18:00 вівторка.

"Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 1 району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59", - ідеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці.

Як повідомляється, підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 1 району зосередження особового складу, 1 пункту управління та 1 складу боєприпасів противника.