Польські протестувальники розблокували ПП "Корчова-Краківець"

Польські протестувальники розблокували пункт пропуску (ПП) "Корчова-Краківець", повідомила Державна митна служба у вівторок у телеграм-каналі.

"Сьогодні польські протестувальники розблокували пункт пропуску "Корчова-Краківець". Станом на цю годину з польського боку в черзі на в'їзд в Україну зібралося близько 300 вантажівок", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що оформлення та пропуск через кордон легкових автомобілів і автобусів здійснюється у звичайному режимі. Водіїв і перевізників просять враховувати цю інформацію під час планування міжнародних перевезень.

Раніше повідомлялося, що Міністерство інфраструктури Польщі у вівторок уклало угоду з польськими перевізниками-протестувальниками про припинення ними до 1 березня блокади трьох польсько-українських пунктів пропуску (ПП), яку вони розпочали 6 листопада.