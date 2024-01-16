Події

16:27 16.01.2024

Польські протестувальники розблокували ПП "Корчова-Краківець"

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Польські протестувальники розблокували ПП "Корчова-Краківець"

Польські протестувальники розблокували пункт пропуску (ПП) "Корчова-Краківець", повідомила Державна митна служба у вівторок у телеграм-каналі.

"Сьогодні польські протестувальники розблокували пункт пропуску "Корчова-Краківець". Станом на цю годину з польського боку в черзі на в'їзд в Україну зібралося близько 300 вантажівок", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що оформлення та пропуск через кордон легкових автомобілів і автобусів здійснюється у звичайному режимі. Водіїв і перевізників просять враховувати цю інформацію під час планування міжнародних перевезень.

Раніше повідомлялося, що Міністерство інфраструктури Польщі у вівторок уклало угоду з польськими перевізниками-протестувальниками про припинення ними до 1 березня блокади трьох польсько-українських пунктів пропуску (ПП), яку вони розпочали 6 листопада.

 

Теги: #польща #держприкордонслужба

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