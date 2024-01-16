У грудні 2023 року в Україні було вбито або поранено щонайменше 592 мирних жителів через російські обстріли - ООН

В останні тижні різко збільшилася кількість убитих і поранених цивільних осіб унаслідок інтенсифікації РФ ракетних обстрілів і атак безпілотних літальних апаратів по всій території України, заявила Моніторингова місія Організації Об'єднаних Націй із прав людини в Україні (ММПЛУ).

За даними ММПЛУ, тільки за 10 днів, із 29 грудня 2023 року до 8 січня 2024 року, внаслідок здійснених по всій країні ракетних обстрілів і атак БПЛА загинули й були поранені сотні цивільних осіб.

В опублікованій сьогодні доповіді ММПЛУ констатує збільшення на 26% перевіреної кількості жертв серед цивільного населення в грудні порівняно з листопадом. В ООН заявили, що фактичне збільшення, ймовірно, навіть більше, оскільки деякі повідомлення про загиблих і поранених іще не верифіковано. Велика кількість втрат серед цивільного населення, яку було зафіксовано в грудні, спостерігалася і в перші дні січня. ММПЛУ заявила, що перевіряє повідомлення про 86 загиблих і 416 поранених.

"У 2023 році кількість втрат серед цивільного населення стабільно зменшувалася, проте хвиля атак наприкінці грудня та на початку січня жорстоко перервала цю тенденцію", - сказала голова Моніторингової місії ООН в Україні Даніель Белль.

Джерело: https://ukraine.un.org/sites/default/files/2024-01/Ukraine%20-%20protection%20of%20civilians%20in%20armed%20conflict%20%28December%202023%29_ENG_0.pdf