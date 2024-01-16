Армія РФ за добу випустила по Херсонській області понад 580 снарядів, двоє людей поранено

Армія РФ за добу випустила по Херсонській області понад 580 снарядів, двоє людей поранені, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у вівторок уранці.

"Минулої доби противник здійснив 99 обстрілів, випустивши 581 снаряд із мінометів, артилерії, РСЗВ, танків, БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 16 снарядів", - написав він у телеграм-каналі.

"Через російську агресію 2 людини отримали поранення", - уточнив Прокудін.

За даними ОВА, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, гуманітарний штаб і пункт незламності в Бериславському районі, адмінбудівлю в Херсоні.