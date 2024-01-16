Сили оборони за добу ліквідували 1110 окупантів і два літаки противника

Сили оборони за добу ліквідували 1110 окупантів, 24 танки, 36 бронемашин, 30 артсистем, 3 реактивні системи залпового вогню, 3 засоби ППО, 2 літаки, 12 безпілотників, 1 крилату ракету, 42 одиниці авто і спецтехніки противника, повідомляє Генштаб Збройних сил України у вівторок уранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.01. 24 орієнтовно склали: особового складу - близько 372090 (+1110) осіб, танків - 6113 (+24) од, бойових броньованих машин - 11358 (+36) од, артилерійських систем - 8801 (+30) од, РСЗВ - 961 (+3) од, засоби ППО - 653 (+3) од, літаків - 331 (+2) од, гелікоптерів - 324 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6877 (+12), крилаті ракети - 1816 (+1), кораблі / катери - 23 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 11731 (+33) од, спеціальна техніка - 1365 (+9)", - зазначено у зведенні.

Дані уточнюють.