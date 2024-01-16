Сили оборони стримують ворога на шести напрямках, за добу було 94 зіткнення

Сили оборони стримують ворога на 6 напрямках, за минулу добу відбулося 94 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб Збройних сил України у зведенні станом на 06.00 вівторка.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Білгородській області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському напрямку українські захисники відбили 2 атаки ворога поблизу Синьківки Харківської області.

На лиманському напрямку нашими захисниками відбито 13 атак ворога поблизу Тернів, Ямполівки, Торського на Донеччині та ще 19 - біля Серебрянського лісництва, Білогорівки на Луганщині та Григорівки, Верхньокам'янського, Веселого на Донеччині.

На бахмутському напрямку наші воїни відбили 7 атак противника неподалік Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Так, Сили оборони минулої доби відбили 18 атак загарбників біля Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 16 атак - біля Сєверного, Первомайського та Невельського на Донеччині.

На Мар'їнському напрямку наші захисники продовжують стримувати ворога поблизу Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 12 атак.

На шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На запорізькому напрямку Сили оборони відбили 3 атаки противника на захід від Вербового та Роботиного Запорізької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку українські воїни надалі продовжують заходи з розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Минулої доби противник здійснив 1 безуспішний штурм позицій наших військ.

Водночас, українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту.