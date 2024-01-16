Події

07:16 16.01.2024

Сили оборони стримують ворога на шести напрямках, за добу було 94 зіткнення

2 хв читати
Сили оборони стримують ворога на шести напрямках, за добу було 94 зіткнення

Сили оборони стримують ворога на 6 напрямках, за минулу добу відбулося 94 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб Збройних сил України у зведенні станом на 06.00 вівторка.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Білгородській області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському напрямку українські захисники відбили 2 атаки ворога поблизу Синьківки Харківської області.

На лиманському напрямку нашими захисниками відбито 13 атак ворога поблизу Тернів, Ямполівки, Торського на Донеччині та ще 19 - біля Серебрянського лісництва, Білогорівки на Луганщині та Григорівки, Верхньокам'янського, Веселого на Донеччині.

На бахмутському напрямку наші воїни відбили 7 атак противника неподалік Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Так, Сили оборони минулої доби відбили 18 атак загарбників біля Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 16 атак - біля Сєверного, Первомайського та Невельського на Донеччині.

На Мар'їнському напрямку наші захисники продовжують стримувати ворога поблизу Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 12 атак.

На шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На запорізькому напрямку Сили оборони відбили 3 атаки противника на захід від Вербового та Роботиного Запорізької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку українські воїни надалі продовжують заходи з розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Минулої доби противник здійснив 1 безуспішний штурм позицій наших військ.

Водночас, українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:02 16.01.2024
Сили оборони за добу ліквідували 1110 окупантів і два літаки противника

Сили оборони за добу ліквідували 1110 окупантів і два літаки противника

07:23 16.01.2024
Українська авіація за добу атакувала 22 райони скупчення сил противника

Українська авіація за добу атакувала 22 райони скупчення сил противника

07:13 16.01.2024
Війська РФ за добу здійснили один ракетний, 68 авіаударів, а також 78 обстрілів із РСЗВ

Війська РФ за добу здійснили один ракетний, 68 авіаударів, а також 78 обстрілів із РСЗВ

19:52 15.01.2024
Українська авіація завдала ударів по 22 районах зосередження противника

Українська авіація завдала ударів по 22 районах зосередження противника

19:46 15.01.2024
За добу на лінії фронту відбулося 86 бойових зіткнень

За добу на лінії фронту відбулося 86 бойових зіткнень

19:45 15.01.2024
Росіяни за добу завдали одного ракетного і 31 авіаційного удару по території України

Росіяни за добу завдали одного ракетного і 31 авіаційного удару по території України

08:02 15.01.2024
Втрати окупантів склали 980 осіб за добу

Втрати окупантів склали 980 осіб за добу

07:57 15.01.2024
Російським військовим видають наркотичні та психотропні речовини, як додаткові види стимулювання

Російським військовим видають наркотичні та психотропні речовини, як додаткові види стимулювання

07:54 15.01.2024
ЗС України відбили за добу 94 бойові зіткнення, 25 атак на авдіївському напрямку

ЗС України відбили за добу 94 бойові зіткнення, 25 атак на авдіївському напрямку

07:39 15.01.2024
Росіяни за добу здійснили сім ракетних і 60 авіаударів, також 64 обстріли з РСЗВ

Росіяни за добу здійснили сім ракетних і 60 авіаударів, також 64 обстріли з РСЗВ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони за добу ліквідували 1110 окупантів і два літаки противника

Іран завдав ударів балістичними ракетами по іракському місту Ербіль поблизу консульства США

Окупанти обстріляли Нью-Йорк на Донеччині, троє людей поранені, ще п’ятеро - перебувають під завалами

Зеленський обговорив із президенткою Швейцарії долю заморожених російських активів

Саміт щодо Формули миру може відбутися у Швейцарії

ОСТАННЄ

Окупанти за добу двічі обстріляли Куцурубську громаду в Миколаївській області, постраждали жінка і двоє дітей

На південному напрямку Силами спецоперацій знищено ворожий ЗРК "Оса"

16 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

США засудили ракетні удари Ірану по Ербілю

Усі спроби РФ дезінформувати світ про можливий витік допомоги США в Україні є фейком - Кулеба

Окупанти за минулий день обстріляли шість громад Сумської області, зафіксовано понад 100 вибухів

Росія може загрожувати кордонам НАТО через три роки - прем'єр-міністр Естонії

Унаслідок ракетного удару по іракському Ербілі, попередньо, загинули чотири мирні жителі

Іран завдав ударів балістичними ракетами по іракському місту Ербіль поблизу консульства США

Небезпека роботи та брак кадрів очолили рейтинг проблем бізнесу - дослідження

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА