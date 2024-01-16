Війська РФ за добу здійснили один ракетний, 68 авіаударів, а також 78 обстрілів із РСЗВ

Ворог завдав 1 ракетного і 68 авіаційних ударів, здійснив 78 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, повідомив Генштаб Збройних сил України у зведенні станом на 06.00 вівторка.

Авіаційних ударів зазнали: Веселе, Берестове Харківської області; Новолюбівка, Серебрянське лісництво Луганської області; Терни, Ямполівка, Богданівка, Авдіївка, Олександропіль, Новомихайлівка, Водяне Донецької області; Новодаріївка Запорізької області; Зміївка, Новоберислав, Берислав Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - ідеться у зведенні.