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22:12 15.01.2024

Мешканку Львівської області судитимуть за шахрайство під виглядом продажу товарів для військових

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Мешканку Львівської області судитимуть за шахрайство під виглядом продажу товарів для військових

Галицька окружна прокуратура Львова передала до суду обвинувальний акт проти 26-річної жінки, обвинуваченої в шахрайстві під виглядом продажу товарів для військових, повідомляє відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

Як зазначено в повідомленні, під час досудового слідства встановлено, що мешканка Львівської області виманювала у людей гроші під виглядом продажу неіснуючої військової амуніції.

"Вона створила профілі в соцмережі Інстаграм і месенджері Телеграм, у яких пропонувала купити військову форму, шоломи, зарядні пристрої тощо. За товар просила внести повну передоплату", - зазначено в повідомленні прокуратури.

Як встановлено під час слідства, жодних товарів у жінки не було, вона привласнювала гроші та витрачала їх на власні потреби.

"У межах розслідування встановлено 8 потерпілих, яких обвинувачена ошукала на суму майже 365 тисяч грн", - повідомляють у Львівській обласній прокуратурі.

Наразі досудове слідство завершено і справу передано до суду для розгляду по суті.

 

 

Теги: #львів #зсу #шахрайка

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