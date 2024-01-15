Авіаудари Великої Британії та США по хуситах не є частиною конфлікту Ізраїлю та ХАМАС - Сунак

Британський прем'єр Ріші Сунак заявив, що авіаудари США і Великої Британії по об'єктах єменських хуситів не були частиною конфлікту Ізраїлю з ХАМАС, Вашингтон і Лондон атакували заколотників у відповідь на їх атаки на комерційні судна.

"Ми не маємо піддаватися їх зловісному наративу про те, що йдеться про Ізраїль і Сектор Гази. Вони атакують судна, що йдуть з усього світу", - наводить його слова телеканал Sky News.

"Ми зробили це з метою самооборони... і щоб підтримати свободу судноплавства, як завжди робила Велика Британія", - наголосив Сунак.

Прем'єр пояснив, що 9 січня хусити здійснили "найбільший за останні десятиліття напад на ВМС" Великої Британії та США, тому союзники вжили заходів у відповідь.

"Я хочу прояснити - це були обмежені удари", - зазначив Сунак, додавши, що всі 13 намічених цілей "були вражені".

7 жовтня 2023 року угруповання ХАМАС здійснило напад на Ізраїль. У відповідь Ізраїль розпочав операцію проти ХАМАС. Ці події призвели до того, що низка угруповань на Близькому Сході активізувала атаки проти американських сил в Іраку та Сирії. Єменські заколотники-хусити, у свою чергу, стали обстрілювати судна в Червоному морі.

Минулого тижня США і Велика Британія завдали серію авіаударів по військових об'єктах, які належать хуситам у Ємені, у відповідь на їх напади на судна, що тривають. Атаки здійснили за підтримки Австралії, Нідерландів, Бахрейну та Канади.