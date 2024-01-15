На Київщині вже відновили понад третину пошкоджених об'єктів унаслідок атаки 2 січня - голова ОВА

У Київській області вже відновили повністю або частково 38 із 99 пошкоджених об'єктів унаслідок ворожої ракетної атаки 2 січня, повідомляє голова обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

"Унаслідок атаки 2 січня загалом було пошкоджено 99 об'єктів у п'яти районах області: Бучанському, Фастівському, Бориспільському, Обухівському та Вишгородському. Основна частина пошкодженого – житло, зокрема 14 багатоквартирних будинків та 50 приватних. На сьогодні вже відновлено повністю або частково зі збереженням функціонального призначення 38 об'єктів, на інших – активно тривають роботи", - написав Кравченко у фейсбуці у понеділок.

Очільник ОВА також повідомив, що першочергово виконуються поточні ремонти, які не потребують значного фінансування: зокрема встановлення вікон, відновлення фасадів і дахів, а також дорожнього покриття та вуличного освітлення.

"У місті Вишневому, яке найбільше постраждало від атаки окупантів, комунальні служби повністю вивезли пошкоджені вікна, рами, двері, побутове сміття. В повному обсязі відновлено подачу тепла, води, світла, газопостачання", - зазначив Кравченко.

Він також додав, що заміна пошкоджених вікон у регіоні відбувається за допомогою міжнародного фонду Global Empowerment Mission. У трьох багатоповерхових будинках було встановлено 317 віконних блоків, решта 200 - будуть встановлені найближчими днями.

Крім цього, французька гуманітарна організація ACTED надасть багатоцільову грошову допомогу 54 жителям пошкоджених будинків в області, така фінансова допомога становитиме 10,8 тис. грн на особу та буде перерахована протягом одного місяця одразу після підтвердження даних.

Загалом у Київській області власники пошкодженого житла вже подали 40 заяв на участь у межах програми "єВідновлення".