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16:40 15.01.2024

УПЦ (МП) має повернути державі Палац Терещенка на Житомирщині - Мінкультури

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УПЦ (МП) має повернути державі Палац Терещенка на Житомирщині - Мінкультури

Північно-західний апеляційний господарський суд залишив без зміни рішення Господарського суду Житомирської області щодо необхідності Української православної церкви (Московського патріархату) передати Палац Терещенка в селищі Червоному у власність державі.

"МКІП виступило третьою стороною під час цього процесу… Палац Терещенків у селищі Червоне – це унікальна пам’ятка історії та архітектури Житомирщини", - йдеться в повідомленні пресслужби Мінкультури.

Панський будинок (Палац Терещенків) був побудований 1851 року графом Адольфом Норбертом Еразмом Грохольським. Після його смерті у 1863 році його дружина продала Червоне з неоготичним особняком Миколі Артемовичу Терещенку. У 1909 році на території маєтку заснували "Авіаційний завод Терещенка" - майстерні, в яких проєктували і збирали літаки. У 1990-х палац перейшов до жіночого монастиря Різдва Христового. Нині він стоїть у руїнах. Поблизу Червоного зберігся ще один маєток родини Терещенків - двоповерховий палац Андрушівка.

Як повідомлялося, у серпні 2023 року Господарський суд Житомирської області задовольнив позов Бердичівської окружної прокуратури, яким повернув у держвласність пам'ятку місцевого значення - будинок-садибу Терещенків у смт Червоному.

Теги: #упц_мп #мінкультури

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