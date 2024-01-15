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14:23 15.01.2024

Сили безпеки та оборони відпрацювали злагодженість дій на випадок прориву ворожих ДРГ на півночі України - СБУ

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Сили безпеки та оборони відпрацювали злагодженість дій на випадок прориву ворожих ДРГ на півночі України - СБУ

Служба безпеки України та інші сили оборони відпрацювали злагодженість дій у разі прориву ворожих диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ) через північний кордон України, інформують в українській спецслужбі.

"Служба безпеки провела масштабні контрдиверсійні заходи в одному з прикордонних районів Рівненської області. Окрім поглиблених перевірок місцевих жителів та об'єктів критичної інфраструктури, було відпрацьовано злагодженість Сил безпеки та оборони України в разі прориву на територію регіону ворожих ДРГ", - повідомляється в телеграм-каналі СБУ в понеділок.

Згідно з планом тренувань, одна з ДРГ таємно проникла до міста, де розташована атомна електростанція, друга - захопила в заручники сина одного з керівників енергооб'єкта й вимагала повністю зупинити роботу цього об'єкта.

"Застосовуючи психологічний тиск і погрози фізичної розправи, диверсанти змушували заручника схилити його батька до співпраці з країною-агресором. Правоохоронці із залученням бійців спецпідрозділу ЦСО "А" СБУ знешкодили умовні ворожі групи, звільнили "потерпілих" і таким чином запобігли можливій техногенній катастрофі", - наголошується в повідомленні.

У спецслужбі зазначають, що відпрацювання злагодженості дій відбувалося в умовах, максимально наближених до реальних. У заходах брали участь підрозділи СБУ, Національної поліції, Держслужби з надзвичайних ситуацій та Національної гвардії.

 

Теги: #сбу #дрг

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