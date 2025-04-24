Затримано зловмисників, які готували прорив ДРГ у Сумщину

Служба безпеки України затримала на прикордонні Сумщини двох ворожих поплічників, серед них – громадянин РФ, який проживає в Україні та нещодавно отримав завдання шпигувати за Силами оборони.

"За матеріалами справи, зловмисник готував прорив російських диверсійно-розвідувальних груп на територію Сумщини. Відповідно до ворожого задуму рашисти сподівалися проникнути до північно-східного регіону України з боку Брянської області рф. Щоб спланувати маршрут руху ворожих ДРГ в "обхід" позицій Сил оборони, росіянин мав виявити локації українських військ на прикордонні Шосткинського району", - йдеться у повідомленні СБУ в четвер.

Як зазначається, для виконання цього завдання пособник загарбників залучив свого спільника, 60-річного місцевого безробітного, який очікував на захоплення регіону.

"Задокументовано, як під виглядом поїздок на риболовлю фігуранти об’їжджали прикордонну місцевість та приховано фіксували військові об’єкти", - йдеться у повідомленні.

Під час розвідвилазок зловмисники також намагалися виявити місця ворожих "прильотів" та передати локації вогневого ураження до ФСБ.

Служба безпеки задокументувала злочини фігурантів і затримала їх на блокпосту, який вони намагались перетнути після проведення дорозвідки біля пункту базування Сил оборони.

На місці події у затриманих вилучено мобільні телефони, які вони використовували для збору розвідданих та комунікації з ФСБ.

Як повідомляє пресслужба Офіса генпрокурора, за процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури зловмисникам повідомлено про підозру у поширенні інформації про розміщення Збройних Сил України та інших військових формувань (ч. 3 ст. 114-2 КК України).

Фігуранти перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми.