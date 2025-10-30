У Баварії засудили трьох чоловіків за шпигунство і підготовку диверсій на користь Росії

Верховний земельний суд Мюнхена (Баварія, ФРН) визнав трьох чоловіків винними у шпигунстві на користь Росії, один з яких воював на боці проросійських сил на Донбасі, повідомляє Bild.

"Головним фігурантом справи виявився 41-річний чоловік, якого також визнали винним в участі у воєнізованому формуванні на сході України та плануванні диверсій у Німеччині. Суд засудив його до шести років позбавлення волі, а двох його співучасників — до термінів у пів року та один рік умовно. Всі троє засуджених мають подвійне громадянство: Росії та Німеччини", - йдеться у повідомленні.

Федеральна прокуратура вимагала для головного обвинуваченого вісім років в’язниці, але суд призначив менший термін.

Слідство встановило, що головний обвинувачений у 2014–2016 роках воював на боці проросійських сил на Донбасі, а з жовтня 2023 по квітень 2024 року займався збором розвідданих і підготовкою диверсій на об’єктах військової інфраструктури та залізничних коліях у Німеччині. За даними прокуратури, двоє інших обвинувачених допомагали йому і брали участь у передачі інформації російським спецслужбам.

Обвинувачені заперечували провину і заявляли, що "говорили про все жартома". Однак прокуратура визнала доведеним, що головний підсудний мав прямі контакти з російськими спецслужбами, а його спільники "свідомо вирішили працювати на Росію".