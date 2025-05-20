Інтерфакс-Україна
Події
17:55 20.05.2025

Угорщина заявила про виявлення ще двох "українських шпигунів"

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Угорські служби національної безпеки виявили ще двох "українських шпигунів", повідомив державний секретар з питань публічної дипломатії та зв'язків з громадськістю Угорщини Золтан Ковач.

"Роланд Цебер, нелегальний співробітник української розвідки, налагодив зв'язки з опозиційними діячами; Іштван Голло перебуває під кримінальним розслідуванням за шпигунство", - написав Ковач в соцмережі Х у вівторок.

Він зазначив, що Цебер організовував зустрічі з політичними та військовими діячами, щоб вплинути на позицію Угорщини щодо конфлікту в Україні. Його зростаючий вплив призвів до заборони на в'їзд у 2024 році. Голло, громадянин України, шукав військову та енергетичну розвідувальну інформацію, пов'язану з воєнними вимогами України.

Ковач зазначив, що ця діяльність відповідає класичній операції впливу, спрямованій на дискредитацію Угорщини на міжнародному рівні та тиск на уряд, щоб він змінив свою політику щодо України.

Теги: #угорщина #шпигуни #ковач

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