У Польщі затримано двох росіян, підозрюваних у шпигунстві

Польські правоохоронці затримали двох громадян Росії, яких підозрюють у поширенні пропагандистських матеріалів і шпигунстві, повідомив міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі Маріуш Камінський.

"Агентство внутрішньої безпеки спільно з поліцією виявило й затримало двох росіян, які поширювали пропагандистські матеріали групи "Вагнер" у Кракові та Варшаві. Обом висунуто обвинувачення, зокрема в шпигунстві, і їх узяли під варту. Докладніше інформацію буде надано найближчим часом", - написав Камінський у твіттері.