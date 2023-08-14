Події

10:39 14.08.2023

У Польщі затримано двох росіян, підозрюваних у шпигунстві

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У Польщі затримано двох росіян, підозрюваних у шпигунстві

Польські правоохоронці затримали двох громадян Росії, яких підозрюють у поширенні пропагандистських матеріалів і шпигунстві, повідомив міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі Маріуш Камінський.

"Агентство внутрішньої безпеки спільно з поліцією виявило й затримало двох росіян, які поширювали пропагандистські матеріали групи "Вагнер" у Кракові та Варшаві. Обом висунуто обвинувачення, зокрема в шпигунстві, і їх узяли під варту. Докладніше інформацію буде надано найближчим часом", - написав Камінський у твіттері.

 

Теги: #польща #шпигуни #росіяни

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